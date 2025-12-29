Trump riceve Netanyahu: "Disarmare Hamas. L'Iran? Lo faremo a pezzi se riprendo con il nucleare"

Foto: Ansa

Dopo il faccia a faccia con Volodymyr Zelensky e la telefonata con Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump riceve il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, in Florida. Sul tavolo il piano di cessate il fuoco per Gaza e del programma missilistico balistico dell'Iran. Netanyahu in precedenza ha incontrato anche il Segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth prima dell'incontro bilaterale con il presidente.

Netanyahu è "un ottimo premier", un vero e proprio "eroe di guerra" al quale dovrebbe essere concessa "la grazia nel suo processo penale", ha detto . Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump ricevendo il premier israeliano a Mar-a-Lago e affermando che Israele "non esisterebbe" senza Netanyahu.

Sulla Palestina il leader americano ha ribadito che "bisogna disarmare Hamas". Sulla seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco ha detto: "La situazione di Gaza è molto difficile", ma "la ricostruzione inizierà presto", ha aggiunto accanto al premier israeliano. Il dossier Teheran; "Ho sentito dire che l'Iran sta cercando di ricostruirsi e se ci riuscirà, dovremo abbatterlo. Lo abbatteremo. Lo faremo a pezzi. Ma spero che questo non accada. Ho sentito dire che l'Iran vuole raggiungere un accordo. Se lo vuole, è molto più intelligente", ha dichiarato il presidente americano.

A Trump viene chiesto anche un commento al presunto attacco alla villa di Putin. "Forse questo attacco non c'e stato, ma Putin me ne ha parlato", dice il presidente Usa. Il riferimento e alla notizia diffusa dalle autorita russe che accusano Kiev di aver ordinato un attacco di droni a una residenza di Vladimir Putin tra Mosca e San Pietroburgo, che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pero, bolla come "bugia". Trump, poi, aggiunge, sempre rivolto ai cronisti: "Noi non abbiamo concesso i missili Tomahawk, ricordate?". Infine, l'inquilino della Casa Bianca lancia un appello: "Questo e un periodo molto delicato, attenzione a non esagerare e non superare il limite delle offese, non bisogna arrivare agli attacchi fisici".

Israele "non ha mai avuto un amico come il presidente Trump alla Casa Bianca", ha detto Netanyahu, prima del bilaterale. "Non c'è paragone", ha aggiunto il premier israeliano.