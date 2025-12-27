Putin: "In Occidente c'è chi ha capito come finire subito la guerra in Ucraina, ma Kiev non ha fretta"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 27 dicembre 2025 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una visita a uno dei centri di comando del gruppo congiunto delle forze armate, ha affermato che, "a giudicare dal ritmo dell'operazione militare", "se Kiev non intende porre fine al conflitto con mezzi pacifici, la Russia risolverà tutte le questioni con la forza". Putin ha poi sottolineato che in Occidente sono apparse "persone intelligenti che raccomandano alle autorità di Kiev di accettare condizioni dignitose per porre fine al conflitto e fornire buone condizioni di base per garantire la sicurezza dell'Ucraina in una prospettiva storica a lungo termine, le condizioni per il ripristino delle relazioni con la Federazione russa e la ripresa dell'economia ucraina ". "Ma vediamo che anche oggi, purtroppo, i capi del regime di Kiev non hanno fretta di risolvere questo conflitto con mezzi pacifici", ha aggiunto Putin.