Zelensky sente Rutte: "Coordinate posizioni in vista dei colloqui in Florida"

Redazione 26 dicembre 2025 a

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha riferito di avere parlato con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. "Abbiamo avuto una conversazione molto concreta e positiva. Abbiamo coordinato le nostre posizioni in vista degli incontri in Florida e nei prossimi giorni dovremo lavorare al massimo della produttività, come sempre", ha riferito Zelensky in un post su X, ribadendo che "l'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace" e affermando che "continueremo a lavorare in modo efficiente per garantire che tutti i documenti necessari siano preparati il più rapidamente possibile".

Con Rutte "abbiamo anche discusso dei nostri sforzi congiunti per garantire la sicurezza e sviluppare posizioni europee coordinate che sostengano non solo l'Ucraina, ma tutti noi in Europa", ha proseguito Zelensky. "Ho anche condiviso i dettagli delle recenti conversazioni con gli inviati del presidente Trump e gli aspetti chiave del processo", ha concluso.