Ucraina, Mosca denuncia: "Progressi al rallentatore nei negoziati, qualcuno vuole sabotarli"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 22 dicembre 2025 a

La Russia ha segnalato "lenti progressi" nei negoziati con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, denunciando al contempo i "tentativi malevoli" di alcuni paesi di far fallire i colloqui. "Si osservano progressi lenti. Questi sono accompagnati da tentativi estremamente dannosi e da parte di un influente gruppo di Stati volti a sabotare questi sforzi e a far deragliare il processo diplomatico", ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. "Invitiamo l'amministrazione americana a opporsi più attivamente a questa situazione. Siamo pronti a continuare a lavorare nel quadro stabilito ad Anchorage. I leader lo hanno definito e rimane pienamente pertinente", ha concluso Ryabkov.