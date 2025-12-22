Russia, esplosione d'auto a Mosca: muore Fanil Sarvarov. Le accuse all'Ucraina sulla morte

Foto: X

Il generale dello Stato Maggiore russo, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo, è rimasto ucciso stamani a seguito dell'esplosione di un'auto nella zona sud di Mosca. Lo rende noto il Comitato investigativo russo. È stata aperta un'inchiesta per "omicidio", affermano le autorità in un comunicato. Tra le piste al vaglio, aggiungono, quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini". Stamani "è stato attivato un ordigno esplosivo collocato sotto un'auto lungo via Yasenevaya a Mosca. Fanil Sarvarov - ha detto all'agenzia russa Tass la portavoce del Comitato investigativo, Svetlana Petrenko - è morto per le ferite riportate a causa dell'esplosione". La Tass riferisce di soccorritori che hanno confermato che un'auto parcheggiata lungo via Yasenevaya è esplosa intorno alle 7 ora locale, le 5 in Italia, e di testimoni sentiti nell'ambito delle indagini. Sarvarov, 56 anni, era a capo della Direzione per l'addestramento operativo dello Stato Maggiore da nove anni.

Come evidenziato per l'uccisione del tenente generale Sarvarov le autorità indagano su un possibile collegamento con l'Ucraina. Una delle piste indagate è quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini" ed è stata aperta un'inchiesta per "omicidio" e "traffico di esplosivi". Dall'inizio dell'offensiva russa contro il vicino ucraino nel febbraio 2022, Kiev è stata ripetutamente accusata di aver condotto attacchi mirati contro personalità e ufficiali militari russi sia in Russia che nelle aree occupate da Mosca in Ucraina. Nell'agosto 2022, un'autobomba ha ucciso Daria Dugina, figlia dell'ideologo ultranazionalista Alexander Dugin. Nell'aprile 2023, un blogger militare russo, Maxim Fomin, è rimasto ucciso nell'esplosione di una statuetta in un caffè di San Pietroburgo. Nel dicembre 2024, il comandante delle forze di difesa radiologica, chimica e biologica russe, Igor Kirillov, è stato ucciso dall'esplosione di uno scooter elettrico con una trappola esplosiva a Mosca, un assassinio rivendicato dai Servizi di Sicurezza Ucraini (Sbu). Più recentemente, ad aprile, il generale Yaroslav Moskalik, vice capo della direzione operativa principale dello Stato Maggiore russo, è stato ucciso in un attentato con autobomba vicino a Mosca.