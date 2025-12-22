Attacco hacker blocca la consegna dei pacchi di Natale in tutta la Francia

Foto: Ansa

Angela Bruni 22 dicembre 2025

I siti web, le app e il servizio bancario di La Poste sono stati colpiti da un incidente DDoS, che sta ritardando anche le consegne postali. Un attacco informatico ai siti Internet e alle app delle Poste nazionali francesi e ai servizi bancari hanno interrotto le consegne di lettere e pacchi di Natale e ostacolato i pagamenti online. La Poste ha dichiarato che un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) ha "reso inaccessibili i servizi online". I dati dei clienti sono al sicuro, ha spiegato la società, ma la distribuzione della posta, compresi i pacchi, è stata rallentata. I clienti che desideravano spedire regali all'ultimo minuto o ritirare articoli presso gli uffici postali so o stati invitati a ritornare.

Il servizio postale smista e consegna oltre due milioni di articoli nel periodo immediatamente precedente al Natale. Il servizio bancario del gruppo, La Banque Postale, ha dichiarato sui social media che l'incidente ha "influito sull'accesso all'online banking e all'app mobile". I pagamenti con carta presso i terminali Pos nei negozi sono rimasti funzionanti, così come gli sportelli bancomat. Anche il gruppo Bpce, che comprende le banche Banque Populaire e Caisse d'Épargne, ha riscontrato un malfunzionamento informatico, ma il problema è stato risolto dopo poche ore, ha affermato la società.

L'incidente è avvenuto una settimana dopo che il governo francese è stato preso di mira da un attacco informatico che ha messo fuori uso il Ministero dell'Interno, responsabile della sicurezza nazionale. Un sospettato di 22 anni è stato arrestato in relazione a quell'incidente, hanno riferito i media francesi. Il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez, ha spuegato che il presunto hacker ha estratto diverse decine di file sensibili e ottenuto l'accesso a dati relativi a registri di polizia e persone ricercate dall'autorità giudiziaria.