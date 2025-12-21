Epstein files, "sparite" 15 foto: cosa mostravano. La minaccia dell'impeachment per Pam Bondi

Foto: Ansa

Tommaso Manni 21 dicembre 2025

A chiedere trasparenza totale sono anche importanti esponenti repubblicani e dell'area Maga. Fatto sta che quindici foto contenute nei documenti del caso Epstein, pubblicate ieri dal Dipartimento di Giustizia, sono già state rimosse oggi dal sito del ministero. Le immagini espunte, riporta Nbc News, includono quelle di un tavolo con foto incorniciate di Epstein con personaggi famosi. Sotto il tavolo c'è un cassetto aperto, nel quale si vedono le stampate di alcune foto di Donald Trump.

Una mostra l'attuale presidente in piedi circondato da donne in costume da bagno. La seconda sembra essere una foto (parzialmente oscurata) di Trump, Melania, Ghislaine Maxwell e lo stesso Epstein. Le altre foto rimosse dal repertorio di immagini sono quasi tutte ritratti di donne nude nella casa di Jeffrey Epstein.

Una bella fetta della politica americana è insoddisfatta per la gestione del caso sulla prostituzione anche minorile e sulla misteriosa morte in carcere di Epstein. Sia i democratici che i repubblicani hanno criticato le "omissioni", mentre i democratici hanno anche accusato il Dipartimento di Giustizia di aver intenzionalmente cancellato immagini di Trump. Il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer, riporta il Los Angeles Times, ha parlato di "uno dei più grandi insabbiamenti nella storia americana" mentre un gruppo di esponenti del Congresso ha minacciato ieri di avviare una procedura di impeachment contro i responsabili, tra cui Pam Bondi, procuratore generale degli Stati Uniti. I funzionari dell'amministrazione Trump hanno affermato che il comunicato è pienamente conforme alla legge e che le espunzioni sono state redatte solo per proteggere le vittime di Epstein.