Incontro a tre con Zelensky, Putin e Trump per far finire subito la guerra in Ucraina

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 20 dicembre 2025

Gli Stati Uniti hanno proposto un formato di incontro che coinvolga Ucraina, Russia, Stati Uniti e rappresentanti dell'Unione europea come parte di possibili colloqui di pace. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un colloquio a Kiev con il primo ministro portoghese Luis Montenegro e i rappresentanti dei media. "In effetti, gli Stati Uniti hanno affermato che avrebbero tenuto un incontro separato con i rappresentanti del Cremlino. E hanno proposto un format del genere: Ucraina, America, Russia e, probabilmente, rappresentanti dell'Europa", ha detto Zelensky. "Sarebbe logico tenere un incontro congiunto dopo aver compreso il possibile esito dell'incontro già svoltosi tra America e Ucraina", ha aggiunto il leader ucraino, "il nostro team mi contatterà, mi comunicherà i risultati del primo round di colloqui e poi capiremo cosa fare con il proseguimento".

"Putin sta prolungando la guerra per sottrarre i popoli alle decisioni sul destino dei paesi. Vuole decidere tutto da solo", ha insistito il presidente ucraino. "La guerra della Russia contro l'Ucraina è sempre stata ed è una guerra per qualcosa di più del territorio ucraino stesso. Ed è per questo che la Russia non si accontenterà mai di questo o quel pezzo di territorio se qualcuno le concede qualcosa". "Dobbiamo proteggere i principi fondamentali dell'Europa e della normale vita delle nazioni: indipendenza, sovranità e democrazia. E tutto questo deve riflettersi nell'accordo sulla fine della guerra. È così che lavoriamo con i nostri partner, preparando l'accordo: lavoriamo attentamente su ogni punto, su ogni fase, per ottenere non un 'concetto' sulla divisione del territorio e delle risorse, ma un accordo su una pace stabile e durata e su garanzie di sicurezza affidabili. Questo è il nostro obiettivo e sono grato a tutti coloro che contribuiscono a realizzarlo", ha aggiunto Zelensky.