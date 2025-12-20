Clinton si portò dietro Epstein al matrimonio del re del Marocco

Foto: Ansa

Tommaso Manni 20 dicembre 2025 a

Tra i documenti inseriti negli Epstein Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ci sono foto del viaggio che Bill Clinton fece nel luglio del 2002 in Marocco, portando come suoi ospiti Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ad una cena privata in onore del matrimonio del re Mohammed VI. La Cnn riporta che la cena si svolse prima della cerimonia pubblica a cui l'ex presidente partecipò con la figlia Chelsea mentre la moglie Hillary, che allora era senatrice, non vi prese parte. Al momento del viaggio, Epstein non era stato ancora incriminato per reati sessuali e il suo primo arresto è avvenuto nel 2006. Un portavoce di Clinton interpellato dalla Cnn non ha negato le circostanze del viaggio in Marocco, ma ha aggiunto: "Abbiamo di fronte due tipi di persone, il primo gruppo non sapeva nulla ed ha sviluppato i rapporti con Epstein prima che i suoi crimini siano venuti alla luce, il secondo gruppo ha continuato ad avere rapporti con lui, noi siamo nel primo gruppo", ha detto.