Ucraina, l'ultimatum di Zelensky alla Ue: "Decisione sui soldi entro fine anno"

Foto: LaPresse

18 dicembre 2025 a

"Se entro la primavera l'Ucraina non riceverà i fondi che sono stati promessi, che erano stati stanziati", l'Ucraina "dovrà ridurre la produzione di droni in maniera significativa". L'ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa dopo aver partecipato al Consiglio europeo. Questi fondi "in caso di pace l'Ucraina li utilizzerebbe per la ricostruzione, mentre nel caso in cui ci fosse ancora la guerra, l'Ucraina utilizzerebbe questi soldi per le seguenti priorità: prima di tutto la produzione di droni", ha spiegato. In questo momento, ha aggiunto, "siamo competitivi dal punto di vista dei numeri della produzione, abbiamo un numero di droni che ci permette di tenere testa alla Russia, la Russia in questo settore ha una posizione molto inferiore mentre invece hanno a disposizione armi a più lunga distanza". Ma "se i pacchetti delle sanzioni non dovessero funzionare, non ci dovesse essere più la pressione da parte degli europei e da parte degli americani, tutto questo vantaggio che siamo riusciti ad accumulare finora semplicemente svanirebbe".