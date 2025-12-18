Agenti segreti imbarcati sulle petroliere della flotta ombra russa

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 18 dicembre 2025

Fonti dell'intelligence occidentale e ucraina hanno riferito in esclusiva all'emittente americana Cnn che 007 sono stati coinvolto in attività di spionaggio nelle acque europee, mentre lavoravano segretamente su navi che trasportavano petrolio russo. Dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, Mosca ha creato una cosiddetta flotta ombra composta da centinaia di petroliere. Queste navi trasportano il greggio estratto in Russia salpando dai porti del Baltico e del Mar Nero nonostante le sanzioni occidentali. Facendo così guadagnare al Cremlino centinaia di milioni di dollari ogni anno.

Negli ultimi mesi, alcune di queste navi - spesso registrate sotto bandiera di Paesi terzi - hanno imbarcato membri dell'equipaggio extra poco prima di lasciare il porto, secondo l'intelligence ucraina. La Cnn ha visionato due liste degli equipaggi di queste navi. L'aggiunta di russi con esperienza nel settore della sicurezza agli equipaggi della flotta ombra sta suscitando allarme nelle capitali europee. Parlando con diverse fonti di intelligence, la Cnn ha stabilito che molti di questi uomini sono impiegati dalla Moran Security. Alcuni di loro sono mercenari che in precedenza hanno lavorato per appaltatori militari privati russi, tra cui il gruppo Wagner.

Moran è un'agenzia di sicurezza privata legata all'esercito e all'intelligence del Cremlino, secondo fonti occidentali. L'azienda è stata sanzionata dal Tesoro degli Stati Uniti nel 2024 per aver fornito "servizi di sicurezza armati" ad aziende statali russe con l'obiettivo di "intensificare la pressione sulla Russia per guerra contro l'Ucraina". Secondo fonti di intelligence sia ucraine sia occidentali, il personale Moran è stato imbarcato su numerose petroliere della flotta ombra russa e spesso è l'unico russo a bordo. L'intelligence ucraina ha affermato di aver assistito all'introduzione di queste guardie a bordo della flotta ombra sei mesi fa. Una fonte di intelligence occidentale ha aggiunto che, in un'occasione, il personale di Moran ha scattato fotografie di installazioni militari europee da una delle navi della flotta ombra. La fonte non ha voluto fornire ulteriori dettagli.

Secondo Oleksandr Stakhnevych del Servizio di intelligence estero dell'Ucraina, i russi a bordo hanno anche il compito di tenere d'occhio i capitani delle navi perché la maggior parte non sono cittadini russi. Una fonte di intelligence occidentale ha ribadito questa valutazione, affermando che "nel caso di Moran, non sono coinvolti in un conflitto diretto. Si assicurano che i loro appaltatori agiscano in linea con gli interessi del Cremlino". La presenza e le attività dei russi a bordo di queste navi destano crescente preoccupazione nei servizi di sicurezza europei, dato il numero di imbarcazioni della flotta ombra che navigano vicino alle coste del continente e il potenziale di spionaggio. Funzionari della sicurezza affermano che l'invio di uomini armati con esperienza militare a bordo di queste navi è un ulteriore strumento nell'arsenale di tecniche di guerra ibrida del Cremlino, progettate per causare disordini in Europa.