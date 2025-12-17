Ucraina, Fitch mette Euroclear sotto osservazione: allarme sugli asset russi congelati

Foto: Lapresse

L'agenzia Fitch ha messo i rating di default a lungo termine (Idr) di Euroclear Bank ed Euroclear Holding (Eh), entrambi "AA", sotto osservazione con implicazioni negative, tecnicamente Rating Watch Negative (Rwn). Lo ha comunicato l'agenzia di rating. Fitch ha anche posto sotto osservazione, sempre con implicazioni negative, i rating di sostenibilità (Vr) di Euroclear Bank ed Eh ad "aa", i rating a breve termine a F1+ e i rating del debito. La decisione riflette la visione di Fitch di un "potenziale aumento dei rischi di liquidità e legali" per Euroclear Bank ed Eh (congiuntamente Euroclear) "derivanti dai piani della Commissione Europea di utilizzare le attività immobilizzate della Banca Centrale della Federazione Russa (Cbr) per un prestito di riparazione all'Ucraina", nonché dalla decisione di "avvalersi dei poteri di emergenza ai sensi dell'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 12 dicembre" scorso.

Fitch punta a risolvere il rating watch negativo una volta ottenuta "sufficiente chiarezza" e "dettagli" sul processo decisionale e sul formato in cui il cosiddetto prestito di riparazione verrà eventualmente attuato. Qualora si raggiungesse un accordo nella riunione del Consiglio Europeo di domani e dopodomani, osserva l'agenzia, andrebbe comunque attuato a livello dell'Ue e dei singoli Stati membri. Le istituzioni Ue, ricorda Fitch, stanno pianificando di investire la liquidità di Euroclear derivante dagli asset immobilizzati della Banca centrale russa in uno strumento di debito che finanzierebbe un prestito di riparazione all'Ucraina.

Secondo l'agenzia, "la probabilità che tutele legali e di liquidità insufficienti possano creare un disallineamento delle scadenze nel bilancio di Euroclear qualora le passività della Banca centrale russa diventino esigibili è ancora bassa, ma in aumento". Inoltre, prosegue, "il rischio di contenzioso potrebbe aumentare significativamente se non fosse sufficientemente compensato dalle tutele legali incluse nella struttura del prestito di riparazione. Questi rischi si riflettono nella Rwn sui rating di Euroclear". Lo scenario di base di Fitch rimane comunque che, se la Commissione "procederà con i piani per un prestito di riparazione, verranno fornite a Euroclear Bank ampie tutele legali e di liquidità, in modo che il suo profilo di credito rimanga commisurato al suo Idr a lungo termine 'AA'".