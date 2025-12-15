Cerca
Ucraina, la profezia Usa: "La Russia accetterà il progetto di accordo"

Foto: LaPresse
Il progetto di accordo raggiunto durante i negoziati a Berlino con gli ucraini prevede "garanzie di sicurezza molto forti" per Kiev, simili a quelle dell'articolo 5 del trattato Nato. Ad affermarlo è stato un funzionario americano. Parlando con la stampa, il funzionario ha detto di ritenere che la Russia "accetterà" il progetto di accordo, compreso l'impegno sulle garanzie di sicurezza, sulle quali non ha fornito dettagli concreti, assicurando tuttavia che l'Ucraina e i leader europei ne sono molto soddisfatti.

 

 

 

Per quanto riguarda gli assett russi congelati, "questi fondi devono essere effettivamente e pienamente utilizzati per la difesa contro l'aggressione della Russia. E' giusto, ragionevole e deve essere realizzabile". L'ha detto da Berlino il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sugli asset russi congelati.

