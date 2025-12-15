Siria, da dittatore a oculista: la nuova vita segreta di Assad a Mosca

Foto: Lapresse

È al sicuro a Mosca e vive negli agi che gli consentono le ricchezze accumulate per decenni a spese del suo popolo. Ma per Bashar al Assad, l'esilio in Russia è ben poco scintillante. A quanto rivela il Guardian, il deposto presidente siriano fa vita ritirata nel lussuoso e blindato complesso residenziale in cui abita nella capitale russa, è tornato a esercitare la professione di oculista ma non può avere contatti con il Cremlino. "Sta studiando il russo e rispolverando di nuovo l'oculistica", ha raccontato al Guardian un amico di famiglia Assad. "È una sua passione, ovviamente non ha bisogno dei soldi. Anche prima che iniziasse la guerra in Siria, praticava regolarmente il mestiere a Damasco", ha aggiunto suggerendo che potrebbe avere tra i suoi clienti la ricca élite di Mosca. Un anno dopo la caduta del regime, gli Assad vivono una vita ritirata tra Mosca e gli Emirati Arabi Uniti. Proprio nel Golfo, che frequentava spesso, la famiglia aveva sperato di trasferirsi, ma gli emiri avrebbero messo in chiaro che non erano graditi.

Si ritiene che Assad abiti nella prestigiosa Rublyovka, il complesso dove vive molta dell'élite di Mosca, compreso l'ex presidente ucraino Viktor Yanukovich, fuggito da Kyiv nel 2014. Ma sarebbe tagliato fuori dai circoli siriani e russi che frequentavano un tempo. Vladimir Putin non gradirebbe troppo occuparsi degli sconfitti e avendo perso tutto il suo potere, Assad non è più un ospite interessante neppure per cena. "Fa una vita molto tranquilla", ha confermato l'amico, "ha pochissimi, se non alcun, rapporto con il mondo esterno. È solo in contatto con un paio di persone che erano nel suo palazzo, come Mansour Azzam (suo ex ministro) e Yassar Ibrahim (suo sodale in affari)".

E che non sarebbe stato un esilio facile gli Assad devono averlo capito già dai primi momenti. Quando l'8 dicembre del 2024 fuggirono precipitosamente da Damasco, senza che Bashar avesse informato neppure quelli che erano stati i suoi più stretti collaboratori, si presentarono alla base aerea russa di Khmeimim. Ma siccome non avevano avvertito nessuno, e i soldati non parlavano né inglese né arabo, furono costretti a dormire in auto davanti alla base. Passando per l'Oman, la famiglia si riunì a Mosca dove già si trovava l'ex first lady Asma, da anni malata di leucemia e in condizioni critiche. Asma sarebbe guarita grazie a una terapia sperimentale seguita sotto la supervisione dei servizi di sicurezza russi. Quando la moglie è stata meglio, l'ex dittatore ha cominciato a pianificare interviste per raccontare la sua storia. Ma Mosca avrebbe impedito qualsiasi apparizione. L'unica volta che la famiglia Assad – senza Bashar – è stata vista insieme in pubblico è stata per la laurea della figlia Zein, il 30 giugno, alla Mgimo, l'università d'élite di Mosca.