Morte Rob Reiner, arrestato il figlio Nick. Trump: "Era ossessionato da me"

15 dicembre 2025 a

Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è stato arrestato e trattenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari. Lo riferisce il sito americano Tmz. Il trentaduenne è in custodia presso l'ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles, secondo i registri online. Il celebre regista e la moglie sono stati trovati morti da una delle figlie con la gola tagliata all'interno della loro casa di Los Angeles. Non è chiaro cosa abbia scatenato esattamente la violenza, ma potrebbe essere avvenuta dopo una lite con un familiare.

Video su questo argomento Cinema, il regista Bob Reiner e la moglie trovati morti accoltellati TMNews

Donald Trump interviene con un post su Truth sulla morte del regista e produttore Rob Reiner, il cui corpo senza vita è stato trovato assieme a quello della moglie nella loro villa di Brentwood, a Los Angeles, con ferite compatibili con l'uso di un coltello, secondo quanto riferito dai media americani. "E' successa una cosa molto triste a Hollywood. Rob Reiner, un regista e attore comico tormentato e in difficoltà, ma un tempo molto talentuoso, è morto insieme alla moglie Michele, secondo quanto riferito a causa della rabbia che ha provocato negli altri con la sua grave, irriducibile e incurabile malattia mentale nota come TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, talvolta indicata con l'acronimo TDS", scrive il presidente americano su Truth, all'indomani del ritrovamento dei due corpi. Reiner, tra i più noti registi e produttori negli Stati Uniti, che ha diretto, tra i tanti altri successi, anche la commedia "Harry ti presento Sally", era da tempo in prima fila nell'opposizione a Trump. "Era noto per aver fatto impazzire le persone con la sua rabbiosa ossessione per il presidente Donald J. Trump, con la sua evidente paranoia che ha raggiunto nuovi livelli - scrive il leader della Casa Bianca - quando l'amministrazione Trump ha superato tutti gli obiettivi e le aspettative di grandezza, e con l'età dell'oro dell'America alle porte, forse come mai prima d'ora. Che Rob e Michele riposino in pace!", conclude.