Zelensky rivela: "Gli Usa vogliono una zona libera economica in Donbass"

Gli Stati Uniti stanno spingendo per "una zona libera economica" smilitarizzata tra le truppe della Russia e dell'Ucraina nella parte orientale del Paese dove gli eserciti si confrontano. "La condizione è parte di un accordo per mettere fine alla guerra", ha rivelato Volodymyr Zelensky. "Vedono le forze ucraine che lasciano il territorio della

regione di Donetsk e il supposto compromesso sarebbe che le forze russe non entrino in questo territorio che loro già chiamano una zona libera economica", ha spiegato il presidente ucraino nel briefing con la stampa a Kiev. Zelensky ha sottolineato che in questo accordo alla Russia non verrebbe chiesto di ritirarsi dalla regione di Donetsk né dalle sue posizioni a Kherson e Zaporizhzhia, ma dovrebbero ritirare le truppe dalle regioni di Kharkiv, Dnipropetrovsk e Sumy. "Ma non sanno chi la controllerà, se chiedono solo ad una parte di ritirarsi, allora chi fermerà le altre truppe, i russi?", ha sottolineato Zelensky. "Chi governerà questo territorio loro non lo sanno".

Il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non ritiene che il piano sia giusto senza garanzie che le truppe russe non prendano semplicemente il territorio dopo il ritiro ucraino. "Se una parte deve ritirarsi e l'altra parte rimane dove è, allora cosa terrà ferme queste altre truppe, i russi?", ha argomentato Zelensky. "O cosa li fermerà di fingersi civili e prendere il controllo di questa zona libera economica? Questo è tutto molto serio. Non è un fatto che l'Ucraina accetterebbe, ma se parliamo di compromesso allora deve essere un compromesso giusto".