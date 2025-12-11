Ucraina, Consiglio Ue approva sesta tranche di aiuti: 2,3 miliardi di euro a Kiev

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 11 dicembre 2025 a

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione sulla sesta erogazione regolare di sostegno nell'ambito dello Strumento per l'Ucraina dell'Unione europea. Kiev ricevera presto circa 2,3 miliardi di euro di finanziamenti. Questo importo riflette il completamento da parte dell'Ucraina di otto fasi richieste per la sesta erogazione, nonche il completamento di una fase ancora in sospeso della quarta erogazione. Questo finanziamento mira principalmente a rafforzare la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina e a sostenere il funzionamento della sua pubblica amministrazione. "I pagamenti nell'ambito dello Strumento per l'Ucraina sono strettamente collegati al Piano per l'Ucraina, che delinea la strategia dell'Ucraina per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione, insieme a un calendario per l'attuazione delle riforme in linea con gli obiettivi di adesione del Paese all'Ue nei prossimi anni. Dopo il completamento delle fasi piu recenti, l'Ucraina ha ora adottato con successo 63 delle 68 fasi richieste finora nell'ambito dello Strumento per l'Ucraina", ha spiegato il Consiglio.

L'attuale sesta erogazione di sostegno dell'Ue segue la recente quinta erogazione del 5 novembre 2025. "Questa rapida e consecutiva erogazione di fondi rispecchia la rapidita e l'impegno dell'Ucraina nell'attuare riforme in linea con gli obiettivi di adesione del Paese all'Ue", ha concluso il Consiglio.