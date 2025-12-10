Financial Times: l'Europa accelera per congelare 210 miliardi di asset russi
I paesi dell'UE stanno per accelerare la decisione di immobilizzare a tempo indeterminato fino a 210 miliardi di euro in asset sovrani russi, nel tentativo di aggirare il Primo Ministro ungherese Viktor Orban, ancor prima che i leader europei si incontrino per il vertice della prossima settimana. Lo riporta il Financial times che cita funzionari a conoscenza dei piani. Il frettoloso tentativo di approvare la legge - che invoca poteri di emergenza per annullare i veti nazionali sull'estensione delle sanzioni - mira a proteggere l'influenza di Bruxelles nei colloqui di pace guidati dagli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina. I diplomatici che si occupano della legge ritengono vantaggioso agire rapidamente nei prossimi giorni per separare la controversa questione dell'immobilizzazione dei beni dal dibattito sull'erogazione di prestiti a Kiev sostenuti dai fondi russi congelati. La questione dei finanziamenti sara lasciata ai leader dell'UE la prossima settimana.