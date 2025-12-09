A Praga nominato premier Babis, l'amico di Trump che vuole tagliare gli aiuti all'Ucraina

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 09 dicembre 2025

Il miliardario Andrej Babiš è stato nominato primo ministro della Repubblica Ceca. Il presidente Petr Pavel si è congratulato con il leader del partito Ano Andrej Babiš a più di due mesi dalle elezioni parlamentari. Babiš è il 14° Premier della piccola repubblica che si è separata dalla Slovacchia nel 1993 e undici Anni dopo è entrata nell'Unione europea. Con un patrimonio personale stimato in oltre 4 miliardi di dollari, Babiš è tra i 10 cechi più ricchi e rivaleggia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si ritiene possieda beni per 5 miliardi di dollari. Di Trump è inoltre di un ammiratore, tanto da averne copiato per la campagna elettorale i cappellini da baseball rossi e avervi stampato, in questo caso, lo slogan "Repubblica Ceca prima di tutto". A 71 anni, è anche il primo ministro più anziano che il Paese abbia mai avuto.

La nomina del governo è prevista per la fine del mese. Governo di coalizione che vedrà il partito Ano di Babiš allearsi con due partiti marginali, Libertà e Democrazia Diretta, lo schieramento anti-immigrazione che ha ottenuto il 7,9% dei voti, e il gruppo di destra chiamato Automobilisti, che ha ottenuto il 6,8%. Babiš è un alleato dell'ungherese Viktor Orbán nel gruppo Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo e ha adottato una posizione ambivalente sugli aiuti all'Ucraina, allontanandosi dal governo del predecessore Petr Fiala, che ha rapidamente assunto una posizione ferma a sostegno di Kiev dopo l'invasione russa del 2022.

Babiš si è impegnato a tagliare gli aiuti militari all'Ucraina dal bilancio dello Stato e ha affermato che il nuovo governo potrebbe porre fine all'iniziativa sulle munizioni gestita dalla Repubblica Ceca, che procura proiettili di grosso calibro all'Ucraina da tutto il mondo.