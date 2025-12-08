Ucraina, Cremlino: "La strategia di Trump in linea con la Russia"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 08 dicembre 2025

Il Cremlino ha elogiato l'ultima strategia di sicurezza nazionale di Donald Trump , definendola "un incoraggiante cambiamento di politica che è in gran parte in linea con il pensiero russo". Le osservazioni seguono la pubblicazione di un documento della Casa Bianca che critica l'Ue e afferma che l'Europa rischia la "cancellazione della civiltà", chiarendo al contempo che gli Stati Uniti sono desiderosi di stabilire migliori relazioni con la Russia. "Gli aggiustamenti che vediamo corrispondono in molti modi alla nostra visione", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Ha accolto con favore i segnali che l' amministrazione Trump fosse "favorevole al dialogo e alla costruzione di buone relazioni". Ha tuttavia avvertito che il Deep State statunitense potrebbe cercare di sabotare la visione di Trump.



L'annuncio è avvenuto mentre gli sforzi della Casa Bianca per raggiungere un accordo di pace in Ucraina entrano in una fase cruciale. E il presidente Volodymyr Zelensky è oggi a Londra per discutere del piano di pace con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.