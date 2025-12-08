L'appello di Zelensky: "Fondamentale l'unità tra Ucraina, Ue e Stati Uniti"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 08 dicembre 2025

"Ciò che è fondamentale è l'unità tra Europa, Ucraina e Stati Uniti". Lo ha affermato Volodymyr Zelensky dopo i colloqui di Londra con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Oggi abbiamo avuto una discussione approfondita sul nostro lavoro diplomatico congiunto con la parte americana, abbiamo delineato una posizione condivisa sull'importanza delle garanzie di sicurezza e della ricostruzione e abbiamo concordato i prossimi passi", ha affermato Zelensky. "Abbiamo anche tenuto una discussione separata sull'ulteriore sostegno alla difesa dell'Ucraina. Sono grato ai leader per la loro disponibilità a stare al fianco del nostro popolo e ad aiutarci nel cammino verso un avvicinamento alla pace", ha aggiunto il presidente ucraino prima di recarsi a Bruxelles per colloqui con i rappresentanti dell'Unione europea.

Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha insistito sul fatto che il blocco "ha i mezzi e la volontà di aumentare la pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati". Von der Leyen ha inoltre affermato che i leader europei “sanno cosa è in gioco e sanno che non abbiamo più tempo da perdere”. Ha difeso in particolare la proposta dell'Ue di un prestito di riparazione, garantito dai beni russi congelati, che continua a incontrare l'opposizione del Belgio per motivi legali. "La proposta si basa sui saldi di cassa generati dai beni russi immobilizzati. Questi saldi verrebbero utilizzati per le riparazioni. Quindi, più a lungo Putin continuerà a condurre la guerra e maggiori saranno i costi per la Russia ", ha affermato la presidente della Commissione.