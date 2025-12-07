Colpo di Stato in Benin. Ma il presidente deposto riprende il controllo. La Farnesina in allerta

Foto: Ansa

Tommaso Manni 07 dicembre 2025

Un gruppo di soldati è apparso alla televisione di stato del Benin annunciando un colpo di Stato e lo scioglimento del governo. Il gruppo, che si è autodefinito Comitato Militare per la Rifondazione, ha annunciato la rimozione del presidente del piccolo paese africano e di tutte le istituzioni statali, e la nomina del tenente colonnello Pascal Tigri a presidente del Comitato militare. Secondo i giornali locali però il presidente Patrice Talon sarebbe "al sicuro" e l'esercito sta riprendendo il controllo. "Si tratta di un piccolo gruppo di persone che controlla solo la televisione", hanno fatto sapere fonti vicine a Talon. "L'esercito regolare sta riprendendo il controllo. La città e il Paese sono completamente al sicuro", aggiungono le fonti.

La Farnesina e l'Ambasciata d'Italia ad Abuja, competete per il Benin, seguono con attenzione l'evolversi della situazione a seguito del colpo di Stato in corso da parte di forze militari. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani viene costantemente informato. La Farnesina, invita per qualsiasi emergenza o segnalazione, a contattare l'Unità di Crisi o l'Ambasciata.