Ucraina, sabato di fuoco: pioggia di missili ipersonici, si alzano i caccia polacchi

Foto: Ansa

Tommaso Manni 06 dicembre 2025 a

a

a

Le forze russe hanno sferrato un "massiccio attacco" contro strutture ucraine durante la notte, utilizzando missili balistici ipersonici lanciati da aerei Kinzhal. "In risposta agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili all'interno della Russia, questa mattina presto le Forze Armate russe hanno condotto un massiccio attacco con armi ad alta precisione e a lungo raggio, basate su aria e terra, tra cui missili balistici lanciati da aerei Kinzhal e velivoli senza pilota a lungo raggio, contro le imprese industriali della difesa ucraine e le strutture energetiche che ne garantiscono il funzionamento, nonché' le infrastrutture portuali utilizzate nell'interesse delle Forze Armate ucraine", si legge in una nota del ministero della Difesa russo. "Gli obiettivi sono stati colpiti. Tutte le strutture designate sono state distrutte", aggiunge Mosca.

Allerta aerea su quasi tutto il territorio dell'Ucraina, riporta RBC-Ucraina, citando l'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina. "Questa mattina intorno alle 6,30 l'aeronautica militare ucraina ha annunciato l'ingresso di missili da crociera nello spazio aereo ucraino, in particolare verso le regioni di Sumy, Chernihiv, Poltava e Cherkasy. E' stato dichiarato lo stato di allerta aerea per quasi tutta l'Ucraina, ad eccezione della regione della Transcarpazia", secondo Kiev. Si tratta del terzo allarme aereo su larga scala emesso dalla sera del 5 dicembre. Inizialmente le forze russe hanno lanciato sciami di droni da nord e da est, e in seguito i droni d'attacco sono arrivati anche dai territori occupati a sud. Nella notte, verso l'1,20 è stata dichiarata l'allerta missilistica su tutto il territorio. Kiev conferma che le forze russe hanno attaccato con missili aerobalistici Kinzhal, seguiti da missili balistici. Esplosioni sono state udite a Kiev, nella regione di Kiev, nelle regioni di Dnipro, Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Tre persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco con droni e missili nella regione di Kiev, ha affermato il capo delle Forze armate dell'Oblast di Kiev, Mykola Kalashnyk. Una donna del distretto di Vyshhorod e' stata ricoverata in un ospedale locale. Presenta ferite da schegge al braccio, al torace e alla schiena, e una lesione chiusa alla colonna cervicale. Un'altra donna di 40 anni ha riportato una lacerazione alla guancia e un uomo e' rimasto ferito a Fastiv.

Attacco guardato con attenzione anche dai Paesi vicini. La Polonia ha alzato in volo i suoi caccia: "In conformità con le procedure vigenti, il Comando Operativo delle Forze Armate della Repubblica di Polonia ha attivato le forze e i mezzi necessari a sua disposizione. Sono stati allertati i caccia, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar a terra sono stati messi in stato di allerta", si legge in un post sui social del Comando operativo delle Forze armate polacche, "queste azioni hanno carattere preventivo e sono volte a garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo, in particolare nelle zone adiacenti alle aree a rischio".