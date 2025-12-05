Putin: "Russia e India lavorano per un nuovo ordine mondiale"

Foto: Ansa

''Russia e India lavorano fianco a fianco per stabilire un nuovo ordine mondiale che sia multipolare ed equo''. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un ricevimento a Nuova Delhi in occasione della visita di Stato. "Siamo fermamente convinti che si debba fare affidamento sul ruolo centrale delle Nazioni Unite e su un attento equilibrio degli interessi di tutti i membri della comunità internazionale", ha affermato Putin, sottolineando che la

collaborazione con l'India avviene nell'ambito dei Brics che Nuova Delhi presiederà l'anno prossimo. Putin ha sottolineato che Russia e India collaborano allo scopo di creare un clima di sicurezza e fiducia nell'intero spazio eurasiatico. "Russia e India rimodelleranno i loro legami in materia di difesa per tenere conto della spinta di Nuova Delhi verso l'autosufficienza, hanno affermato i lrader dei due Paesi, Putin e Modi, in una dichiarazione congiunta dopo il vertice.

Mosca è stata il principale fornitore di armi dell'India per decenni e ha affermato di voler importare più beni indiani nel tentativo di aumentare gli scambi commerciali a 75 miliardi di sterline entro il 2030, un volume che finora è stato sbilanciato a suo favore a causa delle importazioni di energia di Nuova Delhi. La Russia ha proposto all'India di localizzare la produzione di caccia stealth Sukhoi Su-57 sul suo territorio, ha affermato Sergei Chemezov, Ceo della società statale Rostec, come riportato dall'agenzia di stampa Tass. L'India è il principale acquirente mondiale di armi e petrolio russo trasportato via mare.