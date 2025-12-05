Putin a Modi: "Continueremo a fornire petrolio all'India. C'è grande fiducia"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 05 dicembre 2025

"La Russia è una fonte affidabile di petrolio, gas, carbone e tutto ciò che è necessario per lo sviluppo energetico dell'India. Siamo pronti a continuare a fornire carburante senza interruzioni a questa economia indiana in rapida crescita". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro indiano Narendra Modi a New Delhi dopo un incontro ufficiale durato due ore e mezza. Putin è stato accolto nel palazzo presidenziale da Modi e dal presidente dell'India Droupadi Murmu. Dopo l'esecuzione degli inni nazionali dei due Paesi, il presidente russo ha visitato il memoriale del Mahatma Ghandi e ha posato per la foto ufficiale con Modi. L'incontro privato di ieri tra i due leader ha dato la possibilità di "affrontare un gran numero di argomenti di comune interesse" e si è svolto "in un'atmosfera amichevole", scrivono i giornali russi. Sono ora in corso i colloqui ufficiali allargati alle delegazioni.

India e Russia hanno concordato un programma di cooperazione economica per espandere e diversificare gli scambi commerciali fino al 2030, come ha spiegato il premier in Modi. Mosca e Nuova Delhi stanno anche cercando di concludere rapidamente un accordo di libero scambio con l'Unione Economica Eurasiatica, che comprende Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan, ha aggiunto il leader indiano. Dal canto proprio, Putin ha definito "utili" i colloqui e l'incontro con Modi, aggiungendo che sono stati firmati numerosi accordi volti "a rafforzare la cooperazione con l'India". Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato la natura delle relazioni tra Russia e India: "Abbiamo un rapporto di grande fiducia. Le nostre relazioni hanno un carattere storico molto profondo".

Il presidente russo è arrivato a Nuova Delhi giovedì per una visita di due giorni. Dopo l'incontro informale di ieri, questa mattina si è tenuta una cerimonia di benvenuto davanti al Palazzo Presidenziale, seguita da colloqui ufficiali al Palazzo di Hyderabad. "I colloqui tra Russia e India si sono svolti in un'atmosfera costruttiva e amichevole, nello spirito di un partenariato privilegiato tra i due Paesi", ha dichiarato Putin. E sull'Ucraina Modi ha aggiunto: "L'India non è neutrale. È dalla parte della pace".