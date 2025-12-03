Ucraina, pace lontana. Salta l'incontro Zelensky-Usa. Trump: è un casino

Foto: Ansa

Negoziati più che in salita, una pace sembra lontana. L'incontro in programma a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la delegazione americana, composta dall'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e dal genero del presidente Jared Kushner sarebbe saltato. E' quanto scrive il Kiev Post citando alcune fonti informate. Il presidente Zelensky starebbe facendo ritorno in Ucraina. Witkoff e Kushner ieri sono stati al Cremlino dove hanno tenuto un lungo vertice con il presidente russo Vladimir Putin, incontro che non ha prodotto i risultati sperati. Infastidito Donald Trump per il protrarsi dei negoziati, come dimostrano le sue più recenti parole, pronunciate durante una riunione di gabinetto, in cui ha ammesso: "La situazione non è facile, lasciate che vi dica che è un casino".

"Dopo Bruxelles, Rustem Umerov e Andrii Hnatov inizieranno i preparativi per un incontro con gli inviati del Presidente Trump negli Stati Uniti", ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo la notizia che i colloqui di oggi a Bruxelles con gli inviati Witkoff e Kushner sono al momento stati annullati e che lui stesso è rientrato in patria. "Come sempre, l'Ucraina lavorerà in modo costruttivo per raggiungere una vera pace. Zelensky ha assicurato di essere in stretto coordinamento con i partner e ha assicurato che il processo negoziale è "pienamente attivo". "I rappresentanti ucraini informeranno i loro colleghi in Europa su quanto emerso dai contatti avvenuti ieri a Mosca da parte americana e discuteranno anche della componente europea della necessaria architettura di sicurezza". Non è chiaro quando sono previsti gli incontri.

Intanto il presidente russo Vladimir Punin continua a giocare su più tavoli, compreso quello europeo dopo la polemica sull'"attacco informatico preventivo" paventato dalla Nato. Gli europei "non partecipano al processo di pace in Ucraina perché sono ossessionati dall'idea di infliggere una 'sconfitta strategica' alla Russia", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Continuano ad agire in questa direzione e si sbagliano di grosso", ha aggiunto citato dalle agenzie russe. Il portavoce di Putin afferma che non è vero che il presidente russo ha respinto il piano di pace degli Stati Uniti, e che una telefonata con Trump può essere organizzata rapidamente.