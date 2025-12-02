La Russia è pronta per la guerra mentre iniziano le trattative di pace

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 02 dicembre 2025

Vladimir Putin ha accusato le potenze europee di impedire la pace in Ucraina e ha minacciato che la Russia è pronta alla guerra, mentre l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoffv e il consigliere speciale Jared Kushner, sono arrivati ​​al Cremlino per dei colloqui. L'incontro a porte chiuse, in corso da alcune ore, punta a limare i punti di attrito tra Mosca e Kiev relativamente al piano di pace proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto in Ucraina. Pochi istanti prima del vertice Putin ha rilasciato una serie di dichiarazioni molto dure. Parlando ai giornalisti, ha accusato i governi europei di sabotare il processo di pace e ha affermato che le "richieste europee" sulla fine della guerra in Ucraina "non erano accettabili per la Russia". "L'Europa sta impedendo all'amministrazione statunitense di raggiungere la pace in Ucraina", ha affermatoil Capo del Cremlino, aggiungendo: "La Russia non ha intenzione di combattere l'Europa , ma se l'Europa inizia, siamo pronti fin da subito".

Putin non ha chiarito quali richieste europee ritiene inaccettabili. "Sono dalla parte della guerra", ha detto Putin riferendosi alle potenze europee. Witkoff, nel suo sesto viaggio a Mosca quest'anno, avrebbe dovuto presentare a Putin una versione aggiornata della proposta di pace degli Stati Uniti, redatta con il contributo di un alto funzionario russo e rielaborata per renderla più accettabile per Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere in "attesa di segnali" dalla delegazione statunitense dopo l'incontro con Putin, in un intenso ciclo di diplomazia a tappe che l'amministrazione Trump ha definito la migliore possibilità di porre fine alla guerra che dura ormai da più di tre anni. Ma permane un notevole scetticismo sul fatto che la Russia sia pronta ad accettare qualsiasi concessione, piuttosto che proseguire I combattimenti e attendere un'ulteriore rottura delle relazioni tra la Casa Bianca di Trump e i suoi alleati europei. "Sono pronto a ricevere tutti i segnali e a incontrare il presidente Trump", ha scritto Zelensky su X. "Tutto dipende dalle discussioni di oggi".

Diversi giornali statunitensi hanno riferito che il presidente ucraino avrebbe dovuto incontrare Witkoff e Kushner in Europa dopo l'incontro. Un breve video trasmesso dal Cremlino mostrava le due piccole delegazioni sedute ai lati opposti di un tavolo ovale bianco, con Putin seduto accanto ai consiglieri Kirill Dmitriev e Yuri Ushakov. I due inviati di Trump sono arrivati ​​a Mosca martedì, dopo aver incontrato i funzionari ucraini nel fine settimana in Florida per discutere le revisioni al piano di pace originale in 28 punti, su cui Kiev ha posto diverse obiezioni. Zelensky, nel tentativo diplomatico di raccogliere sostegno tra le capitali europee che hanno appoggiato le modifiche al piano originale, ha dichiarato a Parigi che la versione aggiornata della proposta "sembra migliore", ma ha sottolineato che "non è ancora finita".