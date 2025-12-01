Macron e Zelensky agli Usa: "La pace non farà molta strada senza coinvolgere gli europei"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 01 dicembre 2025

Il negoziato per la pace in Ucraina "non potrà fare molta strada senza coinvolgere gli europei", che dovranno fornire parte delle garanzie di sicurezza per Kiev e finanziare la maggior parte della ricostruzione. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa congiunta con il Capo dell’Eliseo Emmanuel Macron al termine della visita di Stato a Parigi. "Stiamo cercando di porre fine a questa guerra con tutte le nostre forze e di porvi termine in modo degno", ha sottolineato Zelensky. "La Russia deve porre fine a questa guerra che ha iniziato, è la sua guerra e spetta a lei mettere fine", ha spiegato, ribadendo la necessità di "preservare l'indipendenza dell'Ucraina". Mosca, però, “non dà alcun segno di volere la fine delle ostilità e, con i suoi continui attacchi, "insulta la pace stessa". La Russia “continua l'aggressione in violazione del diritto internazionale", ha aggiunto il presidente francese Emmanuel Macron. “Per questo è importante che noi continuiamo a sostenere Kiev".

“La bozza del piano di pace appare migliorato, le negoziazioni continuano, gli americani hanno condiviso la nostra visione”, ha incalzato Zelensky. “La questione non sono i territori ma la vita umana. Occorrono garanzie di sicurezza per evitare una nuova invasione. Ci sono decisioni difficili da prendere e io le prendo tutti i giorni”. ”Solo l'Ucraina può essere consultata in merito alla cessione di territori alla Russia in quanto esercita la sovranità su tali territori in base al diritto internazionale”, ha ripreso Macron. “Salutiamo gli sforzi degli Stati Uniti, c’è uno sforzo di mediazione da parte americana ma i russi dicono di no e gli americani riprovano. E i russi dicono ancora di no. Ma bisognerà mettere gli europei attorno al tavolo per le garanzie di sicurezza ed evitare quanto accaduto nel 2022”. Secondo il presidente francese serve una “coalizione di volontari” perché “vediamo tutti i giorni le bombe cadere e i civili uccisi”. Occorre inoltre “finanziamento di lungo termine per l’Ucraina”. “Le decisioni che dovevano essere prese sono state prese”, ha dichiarato Macron. “La visita del presidente ucraino Zelensky a Parigi arriva a 15 giorni dall’ultima e in un momento che potrebbe essere decisivo per il futuro della pace in Ucraina e per la sicurezza in Europa".

"Abbiamo approvato il 19° pacchetto di sanzioni e stiamo preparando il 20°. Gli Stati Uniti hanno aderito a quest'ultimo: rappresenta una novità. Dall'inizio della guerra, la pressione non è mai stata così elevata". Ha concluso Macron. "Nelle prossime settimane, le sanzioni aumenteranno in modo che la Russia non abbia più i mezzi per continuare il conflitto. Mentre parliamo di pace, la Russia continua a uccidere e distruggere. Questo è un insulto al diritto e un ostacolo alla pace”.