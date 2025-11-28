L'agenzia anticorruzione perquisisce casa del capo negoziatore di Zelensky

Andrea Riccardi 28 novembre 2025 a

L'agenzia anticorruzione ucraina ha perquisito l'abitazione del potente consigliere e principale negoziatore di Volodymyr Zelensky nell'ultimo ciclo di colloqui di pace, Andriy Yermak. Dieci investigatori sono entrati nel quartiere governativo di Kiev, nell'ambito di un'indagine più ampia sullo scandalo delle tangenti sull'energia nucleare, presumibilmente gestito da un collaboratore del presidente ucraino fuggito dal Paese. L'ufficio nazionale anticorruzione ha affermato che sia esso stesso che la procura specializzata anticorruzione stavano "svolgendo azioni investigative presso la direzione dell'ufficio del presidente dell'Ucraina".

Yermak è considerato la seconda figura più potente in Ucraina dopo Zelensky e dirige l'ufficio presidenziale, attraverso il quale vengono gestiti gli affari politici del leader. In una breve dichiarazione, Yermak ha confermato che sono in corso perquisizioni presso la propria abitazione. "Gli inquirenti non hanno alcun ostacolo", ha aggiunto sui social network. "Hanno avuto pieno accesso all'appartamento, i miei avvocati sono sul posto e interagiscono con le forze dell'ordine. Da parte mia, garantisco la massima collaborazione".

Lo scandalo è emerso per la prima volta all'inizio di novembre, ma dopo giorni di rivelazioni dannose è passato in secondo piano nell'agenda dei media quando Donald Trump ha inaspettatamente pubblicato un piano di pace in 28 punti per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. All'inizio di novembre, gli investigatori hanno dichiarato di aver scoperto un piano criminale di alto livello al centro del governo. Gli addetti ai lavori avrebbero ricevuto tangenti del 10-15% dai partner commerciali di Energoatom, la centrale nucleare statale e il principale fornitore di energia dell'Ucraina.

Timur Mindich, amico e socio in affari del presidente ucraino nella società di produzione televisiva Kvartal 95, fondata da Zelensky prima dell'ingresso in politica, è stato accusato di esserne l'organizzatore. Mindich è fuggito all'estero, abbandonando l'appartamento nel distretto governativo di Kiev poche ore prima che gli investigatori arrivassero per arrestarlo. Lo stesso Zelensky ha denunciato il piano. Tuttavia, sono stati sollevati dubbi su quanto i vertici del governo fossero a conoscenza di quello che stava accadendo, dato il numero di persone accusate di coinvolgimento.

Due ministri sono stati licenziati da Zelensky all'inizio di questo mese e le accuse hanno suscitato una diffusa indignazione pubblica in un momento in cui la maggior parte degli ucraini è costretta a sopportare ore di blackout giornalieri a causa dei bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche. L'indagine anticorruzione si è basata su oltre mille ore di conversazioni registrate segretamente, i cui dettagli sono stati divulgati ai media. In una di queste, un sospettato ha affermato che era un "peccato" costruire strutture per difendere le centrali elettriche dagli attacchi russi, poiché il denaro avrebbe potuto essere rubato.