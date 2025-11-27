Attacco al ponte di Crimea, la Russia condanna all'ergastolo 8 persone

Foto: Ansa

Un tribunale russo ha condannato all'ergastolo gli otto imputati ritenuti colpevoli di attacco terroristico nel 2022 al ponte di Crimea. Lo riporta l'agenzia Tass. "La corte ha dichiarato gli imputati colpevoli e li ha condannati all'ergastolo", ha annunciato il giudice. Il tribunale ha inoltre ordinato il pagamento di 7 miliardi di rubli (circa 77 milioni di euro) a titolo di risarcimento alle aziende e alle persone colpite dall'attacco. Gli otto condannati sono Artem Azatyan, Georgy Azatyan, Oleg Antipov, Aleksandr Bylin, Vladimir Zloba, Dmitry Tyazhelykh, Roman Solomko e Artur Terchanyan. L'8 ottobre 2022 sul ponte di Kerch, che unisce l'Ucraina alla Crimea, l'esplosione di un camion causò il crollo di due campate e un vasto incendio sulla linea ferroviaria che lo atraversa. Quattro persone morirono. Nessuno rivendicò l'attacco, ma il capo del Comitato Investigativo russo, Alexander Bastrykin, accusò le agenzie di intelligence ucraine.

Poi, nel luglio del 2023, un altro attacco, su cui sono ancora in corso indagini. ha distrutto due campate del ponte, strategico perché da lì passa tutto l'afflusso - di uomini e mezzi militari - diretti nella penisola annessa nel 2014 alla Russia tramite referendum. Il terzo assalto al ponte il 3 giugno scorso. I servizi segreti ucraini hanno minato sott'acqua i pilastri del ponte con mille chili di esplosivo. Secondo quanto riferito dalla stessa intelligence di Kiev, la preparazione dell'operazione è durata sei mesi. A differenza di altri attacchi questa volta non ci sono state vittime civili.