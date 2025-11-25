Ucraina, la pace del Ringraziamento? "Zelensky vuole incontrare Trump"

Tommaso Manni 25 novembre 2025 a





Sono stati fatti "enormi progressi" verso un accordo di pace in Ucraina. Lo scrive su X la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Ci sono alcuni delicati, ma non insormontabili, dettagli che devono essere risolti e richiederanno ulteriori colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti", ha detto Leavitt. Dichiarazioni che si intrecciano ai segnali che arrivano da Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole incontrare il presidente Trump "il prima possibile", forse già durante la festa del Ringraziamento, per finalizzare l'accordo tra Stati Uniti e Ucraina sui termini per porre fine alla guerra, ha detto in un'intervista ad Axios il capo di Gabinetto di Zelensky, Andriy Yermak.

La pace del Thanksgiving? Si vedrà. La novitàù è che i colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina sono entrati in una nuova fase, che prevede negoziati diretti tra americani e russi. Lo dimostrano gli incontri, ieri e oggi ad Abu Dhabi, tra il segretario dell'Esercito americano Dan Driscoll e una delegazione russa, "l'ultimo tassello" del tentativo del presidente americano Donald Trump di rilanciare i negoziati. E lo dimostra la decisione di Trump di rivolgersi al capo civile dell'esercito per dare nuovo slancio a colloqui in stallo, convinto che Kiev e Mosca potrebbero essere più aperte a negoziati mediati dai militari. Lo hanno riferito funzionari americani citati dal Wall Street Journal confermando che Driscoll, reduce dai colloqui di pace a Kiev e a Ginevra con i funzionari ucraini, è atterrato ad Abu Dhabi ieri per incontrare i russi. Incontri che sembrano andati bene ieri, dato che oggi Driscoll ha previsto impegni più concreti con la delegazione russa. E i segnali confortanti che arrivano da Kiev - un'adesione vincolata alla bozza di accordo - sembrano incoraggianti.