Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Usa, l'ex fedelissima di Trump si dimette. “Notizia bellissima per il Paese”, la reazione

Esplora:
Foto: Ansa
Sullo stesso argomento:

Andrea Riccardi
  • a
  • a
  • a

Annuncia le dimissioni Marjorie Taylor Greene, un tempo fedelissima di Donald Trump. Il 5 gennaio sarà il suo ultimo giorno alla Camera dei Rappresentanti. "Ho sempre rappresentato gli americani comuni, uomini e donne, come componente della Camera dei Rappresentanti ed è il motivo per cui sono stata sempre disprezzata a Washington", afferma la deputata della Georgia in una dichiarazione diffusa su X con cui annuncia la sua decisione, quattro anni dopo l'arrivo alla Camera dei Rappresentanti, e ribadisce di essere stata fedele alle promesse fatte in campagna elettorale e di essere stata in disaccordo solo su alcune questioni. "La lealtà dovrebbe essere una strada a doppio senso e dovremmo poter votare secondo la nostra coscienza e rappresentare gli interessi del nostro distretto perché il nostro incarico è letteralmente 'rappresentativo'", afferma, dopo che Trump le ha voltato le spalle per le posizioni sempre più critiche verso le sue politiche, in contrasto anche sul caso Epstein.

 

 

"Penso sia una notizia bellissima per il Paese”, la reazione di Trump a Rachel Scott di Abc News dopo l'annuncio di Marjorie Taylor Greene. E, durante una breve intervista telefonica, alla domanda se Greene lo avesse informato delle sue scelte, Trump ha risposto: "No, non importa, ma penso sia fantastico". "Penso, dovrebbe essere felice", ha aggiunto, precisando di non avere in programma di sentirla.

 

Dai blog