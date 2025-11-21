Cerca
Ucraina, Zelensky: "Non tradirò il Paese, presto alternative a piano Usa"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato venerdì che proporrà "alternative" al piano degli Stati Uniti per porre fine al conflitto con la Russia, considerato molto favorevole a Mosca, promettendo di non "tradire" gli interessi ucraini. "Presenterò argomenti, persuaderò, proporrò alternative", ha dichiarato Zelensky in un video messaggio alla nazione, promettendo che non "tradira" l'Ucraina.

