Ucraina, Zelensky: "Non tradirò il Paese, presto alternative a piano Usa"
Redazione
- a
- a
- a
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato venerdì che proporrà "alternative" al piano degli Stati Uniti per porre fine al conflitto con la Russia, considerato molto favorevole a Mosca, promettendo di non "tradire" gli interessi ucraini. "Presenterò argomenti, persuaderò, proporrò alternative", ha dichiarato Zelensky in un video messaggio alla nazione, promettendo che non "tradira" l'Ucraina.