Macron: "Senza misure deterrenti i russi torneranno"

22 novembre 2025

"Sappiamo che se non ci sono elementi di deterrenza, i russi torneranno e infrangeranno le loro promesse". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a margine dei lavori del vertice G20 in corso a Johannesburg, in Sudafrica, riferendosi alla riduzione dell'esercito ucraino proposta nel piano presentato dagli Usa. Nel corso della giornata, i leader della Coalizione dei Volonterosi presenti al summit hanno firmato una dichiarazione congiunta definendo il piano una "bozza" che "necessita di ulteriore lavoro".