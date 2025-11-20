Ucraina, Kiev chiude le porte al piano Usa: "Assurdo e inaccettabile"

Foto: Ansa

Il piano Usa per porre fine alla guerra in Ucraina è stato liquidato come "assurdo e inaccettabile" dai dirigenti di Kiev nel corso dei colloqui tra Volodymyr Zelenskyy e una delegazione di alto rango dell'esercito statunitense. Lo scrive il "Guardian". Gli ucraini hanno affermato che la proposta, secondo quanto riferito, redatta da Kirill Dmitriev, stretto alleato di Vladimir Putin, e dall'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e' una "provocazione", il cui scopo è quello di fomentare la divisione e "disorientare" gli alleati dell'Ucraina.

Dirigenti ucraini hanno affermato che il documento equivale alla capitolazione dell'Ucraina e alla fine effettiva della sua sovranità. Arriva quasi quattro anni dopo che le truppe russe hanno tentato, senza successo, di conquistare Kiev, e mentre gli sforzi dell'amministrazione Trump per porre fine al conflitto rimangono in stallo.