Incidente Stoccolma, i testimoni: "Ho visto il bus colpire la pensilina, poi le urla e la gente a terra"

"Ho sentito dei botti, poi le urla e quell'autobus che ha accartocciato la pensilina", Ulf Berglund è uno dei testimoni dell'incidente in Valhallavägen, a Stoccolma. "Avevo appena parcheggiato la bicicletta vicino alla fermata quando ho visto il bus schiantarsi contro la pensilina. C'erano persone che piangevano, è stato il caos". "Ho visto l'autobus a due piani andare contro la pensilina, poi verso gli alberi. E, quindi, continuare ad andare avanti e indietro. Alla fine, per qualche motivo, si è fermato", interviene Emrik Hägg, studente del Royal Institute of Technology, situato proprio accanto al luogo dell'incidente accaduto alle 15.24 dove sono morte tre persone e altre cinque sono rimaste ferite. "C'era gente sdraiata a terra, altri li aiutavano, immediatamente sono arrivati i soccorsi". "Mi dispiace per le persone che hanno perso i propri cari", aggiunge il compagno di classe Andrey Bondarev.

Una donna seduta su un altro autobus racconta di aver sentito delle urla e uno schianto. Poi ha visto che il bus si era fermato sul marciapiede e che diverse persone erano state investite. "C'erano persone che piangevano anche nella metropolitana", racconta. "Ho chiamato subito la mia fidanzata e mia madre, che prende l'autobus tutti i giorni. Era l'ora di punta. Ho chiamato solo per sapere se tutti stavano bene. E tutti stavano bene. Mi dispiace per le vittime", afferma Mattias Nybom, che abita dietro l'angolo dove si è schiantato l'automezzo della Transdev.

L'incidente è stato al momento classificato dalla polizia come omicidio colposo aggravato. Le cause non sono state ancora determinate. L'autista è stato arrestato e il bus sequestrato. Così come un video di 44 secondi che riprende la scena: serviranno inquirenti a ricostruire la scena per arrivare ai motivi dello scontro. Secondo le informazioni ricevute da Transdev, il bus sarebbe stato recentemente sottoposto a un'ispezione e avrebbe ricevuto nuovi freni. Il veicolo sarebbe inoltre dotato di un dispositivo di blocco in caso di incidente.