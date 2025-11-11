Guerra, l'accusa choc della Russia all'Ucraina: “Voleva dirottare un Mig per fingere un attacco alla Nato”

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 11 novembre 2025 a

a

a

Mosca rivela di aver sventato un piano messo a punto dai servizi ucraini e britannici, che prevedeva di dirottare un Mig-31 armato con un missile ipersonico Kinzhal e farlo dirigere verso una base della Nato, dove sarebbe stato abbattuto dalle difese aeree. A denunciare "la provocazione" è stato il servizio segreto federale russo Fsb, riferiscono i media locali.

C'è la tregua con Israele e nel Mar Rosso. Annuncio Houthi: “Basta attacchi con la pace a Gaza”

Secondo l'Fsb, l'intelligence militare di Kiev avrebbe tentato di reclutare i piloti russi promettendo 3 milioni di dollari, per far dirigere il Mig verso la base della Nato a Costanza, in Romania. "Le misure prese - hanno detto i servizi russi citati da Ria Novosti - hanno sventato i piani dell'intelligence ucraina e britannica per una provocazione su larga scala". La tv di Stato di Mosca ha mostrato foto dei messaggi e registrazioni di un uomo che l'Fsb sostiene lavorasse per Kiev e Londra dai quali emerge l'offerta di 3 milioni di dollari a un pilota russo, al quale sarebbe stata anche promessa la cittadinanza di un Paese occidentale, per far volare il Mig verso l'Europa.

Nord Stream, Kiev sotto accusa: Germania svela la verità sul sabotaggio dei gasdotti

"Il Servizio di sicurezza federale (Fsb) - si legge in una nota - ha scoperto e sventato un'operazione della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino e dei suoi collaboratori britannici volta a dirottare un aereo da combattimento supersonico ad alta quota MiG-31 delle forze aerospaziali russe, equipaggiato con il missile ipersonico Kinzhal". Il piano era quello di far volare l'aereo armato "fino alla più grande base aerea della Nato nel sud-est dell'Europa, situata a Costanza, in Romania, dove sarebbe stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea". "Le misure adottate hanno frustrato i piani dei servizi segreti ucraini e britannici di organizzare una provocazione su larga scala'', ha assicurato l'Fsb.