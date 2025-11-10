Libano, Hannibal Gheddafi libero dopo 10 anni di prigionia. Pagata maxi-cauzione

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 10 novembre 2025

a

a

E' stato scarcerato Hannibal Gheddafi. Figlio dell'ex leader libico Muammar Gheddafi ha trascorso dieci anni in prigione in Libano. Le ultime notizie sono state confermate da un suo legale e da fonti giudiziarie citate dall'agenzia Dpa. "E' stato liberato, è la fine di un incubo durato dieci anni per lui ", ha detto alla Dpa l'avvocato Nassib Chedid. La difesa ha confermato la revoca del divieto di lasciare il Paese e che è stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione da 900.000 dollari. Hannibal Gheddafi, 49 anni, era stato arrestato nel 2015 con l'accusa di disporre di informazioni sulla misteriosa scomparsa in Libia, nel 1978, dell'imam sciita Moussa Sadr (fondatore di Amal) di cui viene ritenuto responsabile il padre, Muammar Gheddafi. All'epoca dei fatti, Hannibal aveva soltanto due anni. La Libia ha sempre negato ogni coinvolgimento nel caso. A ottobre le autorità libanesi avevano ordinato la scarcerazione di Hannibal Gheddafi dietro pagamento di una cauzione di 11 milioni di dollari, poi ridotta a 900.000 la scorsa settimana.

Bayon ha precisato che il suo assistito è pronto a lasciare il Libano per una destinazione "segreta" e ha ribadito che Hannibal Gheddafi ha il passaporto libico. Sposato con la modella libanese Aline Skaf, Hannibal Gheddafi era fuggito in Siria dopo l'inizio, nel 2011, della rivoluzione contro il regime di suo padre in Libia. Nel dicembre del 2015 era stato catturato da uomini armati e portato in Libano, dove era stato liberato dalle autorità che lo avevano poi arrestato, senza mai processarlo.