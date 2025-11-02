Trump: "Pronti a entrare in Nigeria se non si fermano le uccisioni di cristiani"

Foto: Ansa

Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato al Pentagono di iniziare a pianificare un’azione contro la Nigeria a seguito delle persecuzioni dei cristiani. “Se il governo nigeriano continua a permettere l’uccisione dei cristiani, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla Nigeria e potrebbero benissimo entrare in quel paese ormai caduto in disgrazia, per annientare completamente i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità”, ha scritto il Capo della Casa Bianca sui social network. “Con la presente, ordino al nostro Dipartimento della Guerra di prepararsi a un’eventuale azione. Se attaccheremo, sarà veloce, feroce e dolce, proprio come i terroristi attaccano i cristiani!”

L’avvertimento è arrivato dopo che il presidente della Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, aveva respinto la definizione di Trump che aveva etichettato il paese africano come “uno Stato di particolare preoccupazione" per la presunta incapacità di frenare la persecuzione dei cristiani. Tibubu, sempre attraverso i social media, ha respinto la caratterizzazione della Nigeria come paese intollerante: “La libertà religiosa e la tolleranza sono state un principio fondamentale della nostra identità collettiva e lo rimarranno sempre. Ci opponiamo alle persecuzioni e non le incoraggiamo. La Nigeria è un Paese con garanzie costituzionali a tutela dei cittadini di tutte le fedi".

Venerdì Trump ha affermato che “il cristianesimo sta affrontando una minaccia esistenziale in Nigeria" e che "gli islamisti radicali sono responsabili di questo massacro di massa”. Il commento di Trump è arrivato poche settimane dopo che il senatore statunitense Ted Cruz aveva esortato il Congresso a definire il Paese più popoloso dell'Africa come violatore della libertà religiosa, accusandolo di “omicidio di massa dei fedeli in Cristo”. La popolazione nigeriana di 220 milioni di persone è divisa quasi equamente tra cristiani e musulmani. Il paese è da tempo alle prese con l'insicurezza proveniente da vari fronti, tra cui il gruppo estremista Boko Haram, che cerca di affermare l’interpretazione radicale della legge islamica e ha preso di mira anche i musulmani che ritiene non abbastanza musulmani. Gli attacchi in Nigeria hanno motivazioni diverse. Ci sono attacchi di matrice religiosa che prendono di mira sia cristiani che musulmani, scontri tra agricoltori e pastori per la scarsità di risorse, rivalità tra comunità, gruppi secessionisti e scontri etnici. La Nigeria è stata inserita per la prima volta nella lista dei Paesi di particolare preoccupazione dagli Stati Uniti nel 2020.

Il presidente nigeriano si è detto pronto a incontrare Donald Trump nei prossimi giorni. “Il presidente Trump ha aiutato molto la Nigeria consentendo la vendita di armi a quel paese e il presidente è stato in grado di sfruttare questa opportunità nella lotta contro il terrorismo, questo ci ha permesso di ottenere risultati considerevoli”, ha affermato oggi su X Daniel Bwala, consigliere per le comunicazioni del presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu. “Per quanto riguarda la questione se i terroristi in Nigeria prendano di mira solo i cristiani o, in realtà, tutte le fedi e i non credenti, la questione sarà discussa e risolta dai due leader quando si incontreranno nei prossimi giorni, alla State House o alla Casa Bianca”.