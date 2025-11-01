Ucraina, l'assedio russo e la reazione di Kiev: a Prokovsk una battaglia cruciale

Foto: Ansa

L'Ucraina sta tentando di rompere l'assedio russo a Pokrovsk, nella regione orientale di Donetsk. La direzione principale dell'Intelligence (Gru) ha sferrato una controffensiva, ha rivelato l'emittente pubblica Suspilne, che però registra vittime. Undici commando delle forze speciali sono stati individuati mentre si calavano da un elicottero e uccisi dalle forze russe, ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. All'operazione per liberare aree considerate strategiche partecipano diversi elicotteri. Secondo Suspilne, lo stesso capo del Gru, Kirilo Budanov, è sul terreno per supervisionare l'assalto.

I russi hanno ammassato circa 170.000 soldati nella zona e Mosca sostiene che le sue forze sono riuscite a circondare diversi battaglioni ucraini in città, dove i suoi militari starebbero avanzando verso la stazione ferroviaria. Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'esercito ucraino, circondato a Pokrovsk, ha iniziato ad arrendersi e ha fornito testimonianze dei militari fatti prigionieri. Ne ha dato notizia la Tass. Il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, ha ammesso che la situazione a Pokrovsk è difficile ma smentito che i suoi soldati siano circondati.

Come spesso accade Russia e Ucraina hanno fornito versioni contrastanti su ciò che sta accadendo nella roccaforte del Donetsk, chiave per Kiev. Il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato la scorsa settimana che le forze russe avevano circondato gli ucraini. Ma il portavoce delle forze ucraine orientali, Hryhorii Shapoval, ha detto poi all'Associated Press che la situazione a Pokrovsk era "difficile ma sotto controllo". Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto che alcune unità russe si erano infiltrate nella città, ma ha insistito sul fatto che l'Ucraina le sta eliminando.