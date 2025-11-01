La Russia schiera il sottomarino robot che lancia bombe atomiche

Foto: Ansa

Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha presieduto la cerimonia di varo del sottomarino nucleare Khabarovsk da una rimessa presso l’impianto Sevmash di Severodvinsk. Il ministro della Difesa russo ha spiegato che il vettore di armi subacquee e sistemi robotici “contribuirà a portare a termine con successo le missioni di sicurezza dei confini marittimi della Russia e di protezione degli interessi nazionali in varie parti del mondo”. Il sottomarino è stato disegnato dagli ingegneri dall’Ufficio Centrale di Progettazione Navale Rubin per la Marina russa, utilizzando moderne armi subacquee navali, inclusi vari sistemi robotici. “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla creazione del sottomarino per lavoro compiuto”, ha sottolineato il ministro Belousov. L’imbarcazione deve ancora essere sottoposta a una serie di prove in mare.

Alla cerimonia hanno partecipato il comandante in capo della Marina russa Alexander Moiseyev, il direttore generale della United Shipbuilding Corporation Andrei Puchkov e il capo del Sevmash Mikhail Budnichenko. Presso il centro di riparazione navale Zvezdochka, Belousov ha verificato i progressi nella riparazione e modernizzazione dei sottomarini nucleari multiruolo e armati di missili strategici. Al ministro è stata mostrata la nave pattuglia rompighiaccio Ivan Papanin. Questo tipo di nave è progettato per operare in condizioni di ghiaccio artico, da sola e a fianco delle navi della Flotta del Nord, ciò aumenta notevolmente l’efficienza nell’esecuzione dei compiti assegnati alla Marina nell’Oceano Artico. Durante la cerimonia è stato annunciato che i sottomarini nucleari Belgorod e Khabarovsk trasporteranno anche sistemi d’attacco senza pilota Poseidon. Il 29 ottobre il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il completamento dei test del sistema a propulsione nucleare Poseidon.