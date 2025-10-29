Il ministro belga: "Se la Russia attacca Bruxelles, la Nato distruggerà Mosca"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 29 ottobre 2025 a

a

a

Il ministro della Difesa belga, Theo Francken, ha difeso con fermezza l’Alleanza Atlantica, sostenendo che la Nato “raderebbe al suolo Mosca” se la Russia attaccasse Bruxelles. In un’intervista al quotidiano “De Morgen”, Francken ha toccato una serie di questioni strategiche, tra cui la guerra in Ucraina, la difesa europea, la guerra ibrida e la deterrenza nucleare. Alla domanda se temesse che il presidente russo, Vladimir Putin,

potesse lanciare un attacco missilistico convenzionale contro Bruxelles, la sua risposta è stata inequivocabile: “No, perché allora colpirebbe il cuore della Nato e noi raderemmo al suolo Mosca”.

Francken, che oggi ha denunciato un nuovo avvistamento di droni su una base militare belga, ha poi espresso un forte sostegno alla leadership degli Stati Uniti nella Nato e ha ribadito la fiducia nell’articolo 5, la clausola di difesa reciproca alla base dell’Alleanza. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispetterebbe l’articolo 5, Francken ha ribadito: “Certo che lo

farebbe. In Europa c’è un enorme pregiudizio nei confronti del governo americano. Perché non dovrebbe rispettare l’articolo 5 del Trattato dell’Alleanza Atlantica?”