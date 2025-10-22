Parigi, sicurezza speciale per Sarkozy: protezione continua anche in cella

Foto: Lapresse

Nicolas Sarkozy ha beneficiato della protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di due agenti di polizia fin dal suo ingresso nel penitenziario di La Santé a Parigi. "Finché necessario, finché lo riterremo utile", ha spiegato questa mattina il Ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez, intervenendo a CNews e Europe 1. "L'ex Presidente della Repubblica dispone di un sistema di protezione, dato il suo status e le minacce a cui è esposto", ha spiegato l'ex capo della polizia di Parigi, ricordando che Sarkozy era già protetto da due agenti di polizia prima dell'ingresso in carcere. "Questo sistema è stato mantenuto durante la sua detenzione", ha aggiunto Laurent Nuñez.

"L'ex Presidente della Repubblica è sotto protezione permanente. È ovviamente un cittadino come tutti gli altri, ma ci sono minacce leggermente più significative che gravano sull'ex Presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy", ha sottolineato. Questi due agenti di polizia sono vicino alla cella dell'ex capo di Stato, nella sezione di isolamento del carcere parigino. Accompagnano gli agenti penitenziari quando Sarkozy esce dalla sua cella, ad esempio per fare una passeggiata, andare in palestra, in biblioteca o per consultare un medico, anche se teoricamente non è previsto che Sarkozy incontri altri detenuti.

La decisione avrebbe sorpreso il personale penitenziario, apprende Bfmtv. "È una decisione del Ministro dell'Interno. Sono responsabile della sicurezza degli alti funzionari e, ovviamente, lavoro in stretta collaborazione con il Ministro della Giustizia, poiché tutto questo avviene in un ambiente carcerario. È una decisione volta a garantire la loro sicurezza, oltre a tutto il resto attuato dall'amministrazione penitenziaria", ha concluso il ministro dell'Interno.