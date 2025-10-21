Fiorello alla riscossa, la gag su Sarkozy e Carla Bruni è a luci rosse: "Inc..."

Foto: Ansa

Paolo Dani 21 ottobre 2025

Dopo il debutto (parziale) di ieri è partita oggi anche a pieni giri "La Pennicanza", il nuovo programma radiofonico di Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Lo showman ha aperto subito le danze anche quest'anno con il solito tono imprevedibile e la sua ironia tagliente.

Tra i momenti più esilaranti, la 'telefonata' alla (fake?) Carla Bruni per commentare il caso di giornata: Sarkozy in carcere. "Mio marito è innocente — o come dite voi… l’ha fatta franc!", si giustifica la 'Bruni' in un improbabile accento francese. "Arrestato? Volgari! Noi diciamo 'se lo sono inchiappetè'! Non eravamo mano nella mano… eravamo 'ammanettè'! Ha portato in carcere tre libri, io gli ho nascosto anche 'Fuga da Alcatraz'! Come passo le giornate? Faccio torte giganti. Perché? Non per nascondere la lima all'interno… noi la chiamiamo 'escamotage pur l’évasion'!".

Fiorello è tornato anche sull'incursione di domenica sera a 'Cinque Minuti' su Rai1: “Abbiamo fatto il 22,4% di share! Mi chiedono: ‘Perché non fai la tv?’. Perché ogni tanto i sex symbol devono stare indietro! - ironizza lo showman -. Hai voglia a cercare 'i nuovi Fiorello'… sai quanti ne ho visti? Uno doveva essere Milo Infante… ora sta su Rai2, praticamente una condanna, come quando ti mandavano a fare il militare a Macomer! Quando arrivai io, invece, mi dicevano che ero il nuovo... Luca Sardella!".

Lo showman ha poi aggiunto: "Stefano De Martino il nuovo Fiorello? Ma poverino, perché denigrarlo? Ma perché? Casomai De Martino è il nuovo San Gennaro! Anche di me dissero anche che ero il nuovo Walter Chiari, ma io mi sono sempre opposto. Meglio lasciar ognuno fare la propria carriera, i paragoni fanno male sia al nuovo che al vecchio, ma di più al nuovo”.

Spazio anche all'ironia sui colleghi di Radio3: "Hanno organizzato una festa pazzesca, vi leggo il programma... happy hour con lettura di 'Delitto e Castigo', buoni pasto Rai per tutti, dj set con alla console Amalia Ercoli-Finzi, poi cineforum con film muto doppiato da Nanni Moretti. In chiusura, gran finale con Tchaikovsky come riempi-pista!".

Fiorello e Biggio hanno chiuso dando l'appuntamento a domani, sempre alle 13:45 su Rai Radio2, pronti a sorprendere e divertire di nuovo gli ascoltatori con l’ironia, il nonsense e il ritmo serrato de "La Pennicanza".