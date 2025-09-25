Processo a Sarkozy. Oggi la sentenza sui soldi da Gheddafi
È attesa oggi a Parigi la sentenza del processo che vede imputato l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy con l'accusa di aver ricevuto milioni di euro di finanziamenti illegali per la campagna elettorale dal regime del dittatore libico Muammar Gheddafi. I giudici emetteranno il verdetto dopo che il pubblico ministero ha chiesto una pena detentiva di sette anni per Sarkozy, processato con altre 12 persone, tra cui tre ex ministri, accusate di associazione per delinquere. Sarkozy e gli altri imputati hanno negato ogni addebito.
Si tratta del più grande processo per corruzione a cui è stato sottoposto Sarkozy, 70 anni, all'Eliseo dal 2007 al 2012. È già stato condannato in due casi distinti: uno per corruzione e traffico di influenza per tentativi illegali di ottenere favori da un giudice, e un altro per aver nascosto spese eccessive illecite nelle elezioni presidenziali del 2012, perse contro il candidato socialista François Hollande. Ha presentato ricorso contro entrambe le condanne.
L'attuale processo, durato tre mesi, in corso a Parigi, ha accolto le accuse di quello che i magistrati inquirenti hanno definito un "patto di corruzione" stipulato tra Sarkozy e il regime libico, in cui intermediari avrebbero consegnato valigie piene di denaro contante negli edifici ministeriali per finanziare illegalmente la campagna presidenziale di Sarkozy del 2007, campagna che ebbe successo. In cambio del denaro, ha appreso la corte, il regime libico ha richiesto favori diplomatici, legali e commerciali. Gheddafi, che guidò la Libia per 41 anni, era stato all'epoca isolato a livello internazionale per i legami del suo regime con il terrorismo, incluso l'attentato al volo Pan Am 103 precipitato a Lockerbie, in Scozia, nel dicembre 1988. Nel 2007, il neoeletto Sarkozy ospitò Gheddafi a Parigi riabilitandone l'immagine: fu il primo leader occidentale ad accoglierlo in una visita di Stato la riunione delle relazioni negli anni Ottanta.
La preparazione del verdetto ha subito una svolta questa settimana con la morte improvvisa, due giorni fa a Beirut, dell'imprenditore franco-libanese Ziad Takieddine, che nel 2016 aveva dichiarato al sito web investigativo Mediapart, in un'intervista filmata, di aver contribuito a consegnare valigie di denaro contante da Gheddafi all'entourage di Sarkozy. Takieddine era tra gli imputati nel caso di finanziamento illegale della campagna elettorale Sarkozy-Libia, ma era sottoposto a un mandato di arresto internazionale ed è stato processato in contumacia poiché si era rifugiato in Libano, che non estrada i suoi cittadini. Nel 2020 aveva ritrattato la dichiarazione sul trasporto di valigie piene di denaro. Poco dopo, Takieddine ha contraddetto la sua stessa ritrattazione. Sarkozy e la moglie, la cantante ed ex modella Carla Bruni-Sarkozy, e diverse altre persone sono stati formalmente indagati con l'accusa di aver esercitato pressioni su un testimone per ottenere la ritrattazione. Tutti negano ogni illecito.