Processo a Sarkozy. Oggi la sentenza sui soldi da Gheddafi

Alessandra Zavatta 25 settembre 2025 a

a

a



È attesa oggi a Parigi la sentenza del processo che vede imputato l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy con l'accusa di aver ricevuto milioni di euro di finanziamenti illegali per la campagna elettorale dal regime del dittatore libico Muammar Gheddafi. I giudici emetteranno il verdetto dopo che il pubblico ministero ha chiesto una pena detentiva di sette anni per Sarkozy, processato con altre 12 persone, tra cui tre ex ministri, accusate di associazione per delinquere. Sarkozy e gli altri imputati hanno negato ogni addebito.

Si tratta del più grande processo per corruzione a cui è stato sottoposto Sarkozy, 70 anni, all'Eliseo dal 2007 al 2012. È già stato condannato in due casi distinti: uno per corruzione e traffico di influenza per tentativi illegali di ottenere favori da un giudice, e un altro per aver nascosto spese eccessive illecite nelle elezioni presidenziali del 2012, perse contro il candidato socialista François Hollande. Ha presentato ricorso contro entrambe le condanne.

L'attuale processo, durato tre mesi, in corso a Parigi, ha accolto le accuse di quello che i magistrati inquirenti hanno definito un "patto di corruzione" stipulato tra Sarkozy e il regime libico, in cui intermediari avrebbero consegnato valigie piene di denaro contante negli edifici ministeriali per finanziare illegalmente la campagna presidenziale di Sarkozy del 2007, campagna che ebbe successo. In cambio del denaro, ha appreso la corte, il regime libico ha richiesto favori diplomatici, legali e commerciali. Gheddafi, che guidò la Libia per 41 anni, era stato all'epoca isolato a livello internazionale per i legami del suo regime con il terrorismo, incluso l'attentato al volo Pan Am 103 precipitato a Lockerbie, in Scozia, nel dicembre 1988. Nel 2007, il neoeletto Sarkozy ospitò Gheddafi a Parigi riabilitandone l'immagine: fu il primo leader occidentale ad accoglierlo in una visita di Stato la riunione delle relazioni negli anni Ottanta.