Hong Kong, aereo cargo esce di pista durante l'atterraggio: due morti

Due agenti di sicurezza dell'aeroporto di Hong Kong sono morti dopo che un aereo cargo proveniente da Dubai è uscito di pista durante l'atterraggio e si è scontrato con il l'auto di servizio su cui stavano viaggiando trascinandola in mare. Lo scalo della metropoli cinese si trova di fronte alla costa. L’incidente è avvenuto alle 3.53 del mattino. Il volo Emirates SkyCargo EK9788, operato dalla compagnia turca Air Act stava completando la manovra di atterraggio sulla pista 07R dopo la partenza dall’aeroporto Al Maktoum di Dubai. Secondo le prime ricostruzioni, il Boeing 747-481 avrebbe virato improvvisamente a sinistra durante l’atterraggio, finendo in mare.

Nella "corsa" avrebbe colpito il veicolo di servizio. Uno dei due vigilantes a bordo della macchina è morto sul colpo, l'altro è stato trasportato in ospedale ma è deceduto poco dopo. I quattro membri dell’equipaggio del cargo sono invece illesi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e un elicottero del Government Flying Service, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

La pista interessata dall'incidente è stata chiusa e sono iniziate le operazioni per rimuovere i detriti. I voli in atterraggio e in decollo da Hong Kong sono stati spostati sull'altra pista di cui dispone lo scalo. Le autorità aeronautiche hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause dell’incidente, il più grave degli ultimi 25 anni per l'aeroporto cinese che nel 2024 ha gestito 53 milioni di passeggeri.