Gaza, la minaccia di Trump: "Se Hamas non rispetta la tregua li annientiamo"

Tommaso Manni 20 ottobre 2025

Hamas deve "comportarsi bene" e "se romperà la tregua saranno annientati". L'ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca. Il presidente Usa ha ribadito che non ci saranno militari americani nella Striscia di Gaza.

Trump rassicura: "A Gaza la tregua resta in vigore". Vance: "Hamas va disarmato"

Intanto il premier Netanyhau ha spiegato che Hamas ha già violato l'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. "Abbiamo visto Hamas violare palesemente l'accordo di cessate il fuoco. Purtroppo due soldati sono caduti durante il cessate il fuoco. Hamas ha subito percepito la nostra potenza: l'abbiamo attaccata con 153 tonnellate di bombe". L'ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante i lavori della plenaria del Parlamento. Durante l'operazione "abbiamo attaccato decine di obiettivi in tutta la Striscia di Gaza, eliminando molti terroristi, compresi alti comandanti. Ho chiarito fin dall'inizio che un cessate il fuoco non è una licenza per Hamas di minacciarci. Eravamo d'accordo con Trump sul fatto che il potere militare e di governo di Hamas sarebbe stato eliminato", ha proseguito.