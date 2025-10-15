La sfida dell'Europa alla Russia: "Muro antidroni entro il 2027"

Foto: LaPresse

L'Europa sta premendo per avere il nuovo sistema di difesa anti-droni completato e operativo entro la fine del 2027, nell'ambito dello sforzo per creare quello che Ursula Von der Leyen il mese scorso ha definito "il muro dei droni" dopo le violazioni russe dello spazio aereo europeo. Fonti europee hanno rivelato a Afp che Bruxelles vuole che il progetto, chiamato "Iniziativa europea di difesa anti droni", inizi a funzionare entro la fine del 2026 e sia poi completamente operativo entro la fine dell'anno seguente.

Il focus iniziale del progetto era rafforzare la difesa dei Paesi del fianco est dell'Unione ma poi è stato allargato quando misteriosi droni sono stati avvistati in Paesi più a ovest. L'iniziativa è uno dei diversi progetti che la Commissione Europea presenterà in una roadmap tesa a preparare il blocco a un potenziale attacco di Mosca entro il 2030. Tra gli altri progetti, il più ampio programma "Eastern Flank Watch" teso a rafforzare le difese aeree sul confine Ue con la Russia. I ministri della Difesa della Ue si incontreranno per discutere la roadmap.