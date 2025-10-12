Francia, nasce il secondo governo Lecornu: 34 i ministri. Ma è già lite tra i gollisti

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 12 ottobre 2025

a

a

Il nuovo governo francese che sarà guidato da Sébastien Lecornu è stato appena nominato ed è costituito da 34 ministeri. I ministri della Giustizia Gérald Darmanin, degli Esteri, Jean-Noel Barrot e della Cultura, Rachida Dati sono stati riconfermati. Il Prefetto di Polizia di Parigi, Laurent Nunez andrà al dicastero dell'Interno e sostituirà Bruno Retaillau. Il presidente e direttore generale della Sncf, Jean-Pierre Farandu, è stato nominato ministro del Lavoro. Roland Lescure va all'Economia. L'ex ministro del Lavoro Catherine Vautrin passa al dicastero della Difesa mentre Monique Barbut è stata nominata ministro della Transizione ecologica. Serge Papin nominato ministro delle Piccole e medie imprese e del Turismo. Annie Genevard all'Agricoltura mentre Edouard Geffray va all'Istruzione e sostituisce l'ex premier Elisabeth Borne. Stéphanie Rist la nuova ministra della Salute mentre Naïma Moutchou è la nuova ministra dell'Oltremare e sostituisce l'ex ministro Manuel Valls. Françoise Gatel è stata nominata ministro al Territorio mentre Amélie de Montchalin è stata titolare del dicastero dei Conti pubblici. Philippe Baptiste è il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca mentre Marina Ferrari ha ottenuto lo Sport. Philippe Tabarot è il ministro dei Trasporti mentre Vincent Jeanbrun è il nuovo ministro della Città. Ci sono anche quindici ministri delegati.

Nel governo Lecornu II figurano diversi esponenti della società civile come il neo ministro del Lavoro Jean-Pierre Farandou che è stato alla guida della Scnf, le ferrovie dell Stato francese, dal 2019 al 2025. La titolare della Transizione ecologica, Monique Barbut è l'ex presidente del Wwf Francia ed è stata l'inviata speciale di Emmanuel Macron allo One Planet Summit. Il ministro delle piccole e medie imprese, Serge Papin, è l'ex presidente e amministratore delegato del gruppo cooperativo Système U. È stato nominato presidente non esecutivo di Auchan France nel 2024. Les Républicains, dove sono confluiti i gollisti, hanno subito espulso i sei ministri entrati nel governo Lecornu perché il partito aveva deciso di non sostenere l'esecutivo. La decisione riguarda Annie Genevard (Agricoltura), Rachida Dati (Cultura), Vincent Jeanbrun (Edilizia abitativa), Philippe Tabarot (Trasporti), Sébastien Martin (Industria) e Nicolas Forissier (Francofonia).

"Come diciamo da diversi giorni, il governo sarà censurato da Rassemblement National e dai nostri alleati nell'Udr. Domani presenteremo una mozione di censura", ha annunciato la leader Marine Le Pen in un post su 'X'. "Il Presidente della Repubblica deve annunciare al più presto lo scioglimento dell'Assemblea nazionale per permettere al popolo francese di esprimersi e di scegliere una nuova maggioranza" ha aggiunto, rilanciando il Segretario di Rn come nuovo premier. Mentre Le Pen pensa ad una terza candidatura all'Eliseo. Anche il partito di estrema sinistra La France Insoumise ha annunciato la presentazione di una mozione di censura al governo Lecornu: "Gli ultimi resti del macronismo e i mercenari che hanno rotto con il proprio partito sono quindi saliti a bordo della zattera della Medusa questa sera".