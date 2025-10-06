Mille escursionisti bloccati dalla bufera sull'Everest. Partiti i soccorsi

Foto: Ansa

Mille escursionisti sono rimasti bloccati da una bufera di neve sul Monte Everest, al confine tra Cina e Nepal. Mentre si preparavano a scalare la parete est, il maltempo ha investito il massiccio. I soccorsi sono riusciti a portare in salvo nella cittadina di Qudang circa 350 persone mentre le condizioni meteorologiche vanno peggiorando a causa delle forti nevicate, ha riferito la China Central Television. I visitatori della remota valle del Karma, che porta alla parete orientale dell'Everest, erano centinaia questa settimana, approfittando di una festa nazionale di otto giorni che si tiene in Cina. Le precipitazioni insolitamente abbondanti che hanno colpito l'Himalaya e hanno bloccato gli escursionisti sono iniziate venerdì ad un'altitudine media di 4.200 metri.

"Era così umido e freddo in montagna, e l'ipotermia era un rischio reale", ha raccontato Chen Geshuang, che faceva parte di una squadra di trekking di diciotto persone che è arrivata a Qudang. "Il tempo quest'anno non è normale. La guida ha detto che non aveva mai incontrato un tempo simile all'inizio dell'autunno. Ed è successo tutto all'improvviso". Gli abitanti dei villaggi locali e squadre di soccorso sono stati dispiegati per aiutare a rimuovere la neve che blocca l'accesso all'area. Ottobre è un mese di punta per il turismo sull'Everest, quando il cielo si limpido ed è finita la stagione dei monsoni in India.